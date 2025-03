Giornata da dimenticare per le formazioni sarde di Serie A2 femminile, entrambe sconfitte in modo netto dalle avversarie toscane. La Sardegna Marmi Cagliari cede in casa contro Empoli (47-73), mentre la Nuova Icom Selargius torna con le ossa rotte dalla trasferta contro la capolista Valdarno (45-73).

Virtus travolta in casa. Prosegue il momento difficile della Sardegna Marmi Cagliari, che al PalaRestivo incassa la quinta sconfitta consecutiva sotto i colpi della Scotti Empoli. Le toscane, fresche vincitrici della Coppa Italia di categoria, partono a razzo, sfruttando i canestri di Tarkovicova e Vente per scavare un primo solco già alla fine del primo quarto (10-27).

Senza la presenza sotto canestro di El Habbab, la Virtus prova a rientrare nel secondo periodo, arrivando fino al -12, ma dopo l’intervallo Empoli cambia marcia. Un parziale di 21-4 nella terza frazione spegne ogni speranza di rimonta per le cagliaritane, ancora a secco di successi interni dal derby vinto con il San Salvatore prima di Natale.

Selargius ko contro la capolista. Nulla da fare per la Nuova Icom Selargius, che al PalaGalli di Valdarno subisce un pesante 73-45. Le giallonere partono con il giusto atteggiamento, tenendo il ritmo delle padrone di casa per tutto il primo quarto. Ma nel secondo periodo la capolista cambia marcia, piazza un break di 23-10 e indirizza definitivamente la gara.

A complicare il match delle selargine sono le pessime percentuali dal campo (26% complessivo) e una serata opaca di Lea Favre, bloccata a soli 3 punti con 1/11 al tiro. Tra le poche note positive, la prestazione solida della pivot Thiam, che chiude con 14 rimbalzi (9 offensivi). Selargius cercherà di lasciarsi subito alle spalle la sconfitta e tornare alla vittoria nel prossimo impegno casalingo contro Benevento.



Virtus Cagliari-Use Empoli 47-73

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk, Vatlcheva 10, Cadoni 4, Podda, Trozzola 10, Peric 14, Vargiu, Gallus 2, Pasolini, Pellegrini Bettoli 5, Anedda 2, El Habbab ne. Allenatore Staico

Scotti Empoli: Tarkovicova 14, Colognesi 11, Castellani 11, Antonini 2, Vente 14, Ruffini 5, Samoylych, Ianezic 6, Ndiaye 8, Casini 2. Allenatore Cioni

Parziali: 10-27; 25-37; 29-58



Pol. Galli S.G. Valdarno-San S. Selargius 73-45

Pol. Galli: Degiovanni, Rossini 14, Policari 14, Cruz Ferreira 4, De Cassan 2, Lazzaro 2, Sposato, Mioni 16, Stroscio 13, Amatori 6, Di Fine 2. Allenatore Garcia Fernandez

Nuova Icom Selargius: Mura 3, Berrad 10, Favre 3, Thiam 9, Ceccarelli 11, Madeddu, D’Angelo, Ingenito 3, Pinna, Valenti 6. Allenatore Maslarinos

Parziali: 17-10; 40-20; 59-29

