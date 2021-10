Dura tre quarti il sogno vittoria del Cus Cagliari che cede tra le mura di casa nella quarta giornata del girone sud del campionato di A/2 femminile di basket, contro Umbertide per 46-53. Rimane la prestazione positiva contro una delle favorite per la promozione in A1. Le ragazze allenate da Federico Xaxa giocano bene nel primo quarto, nonostante l’assenza di Gagliano, chiudendo sul +2 (15-13 al 10’). Secondo quarto combattuto, con le universitarie ribattono colpo su colpo, grazie anche alle buone percentuali da 3, e chiudono sul +4 all'intervallo (27-23). Al rientro da riposo lungo il Cus incrementa, seppur di poco, il vantaggio sul 38-33 del 30’. Nell’ultimo quarto le ospiti dimostrano di avere più energie, trovano maggiormente la via del canestro e nel finale passano a condurre e a portare a casa i due punti. Per il Cus migliori realizzatrici Prosperi e Ljubenovic con 10 punti. Per le ospiti la migliore è Pompei con 17.

Rinviata, invece, la partita che vedeva impegnata l’altra sarda, il San Salvatore Selargius, contro il Patti, a causa della situazione meteorologica che ha colpito la Sicilia nelle ultime ore.

Tabellini

Cus Cagliari – Umbertide 46 - 53

Cus Cagliari: Puggioni 2, Serra n.e., Martis n.e., Striulli n.e., Caldaro 3, Saias 9, Cecili 5, Niola 7, Prosperi 10, Ljubenovic 10, Piludu n.e.. Allenatore Xaxa.

Umbertide: Pompei 17, Olajide 6, Giudice 8, Kotnis 7, Cabrini 4, Speziali n.e., Stroscio 5, Moriconi, Paolucci 4, Baldi 2. Allenatore Staccini.

Arbitri: S. Zanetti e A. Purrone.

Parziali: 15-13; 12-10; 11-10; 8-20.

