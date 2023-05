Nel fine settimana è stato assegnato il primo titolo stagionale Msp di pallacanestro. Al Palazzetto dello Sport di Capoterra si sono svolte le semifinali e finali del campionato Senior, organizzate in collaborazione con la Phoenix Sport Club e il patrocinio del Comune di Capoterra. L'evento ha visto impegnati quasi 60 atleti appartenenti alle società Phoenix Sport Club Capoterra, San Giovanni Battista Pula, Polisportiva Primavera Gonnosfanadiga e Polisportiva Airone Settimo San Pietro.

La giornata si è aperta con l'avvincente duello tra i padroni di casa (primi al termine della regular season) e Gonnosfanadiga (quarta), chiusosi in favore dei ragazzi di Antonello Puddu con il punteggio di 61-60. Mattatore del match Gabriele Piu con 28 punti. Molto equilbriata anche la seconda semifinale che ha visto il successo dei pulesi di coach Nicolò Onidi sui settimesi allenati da Claudio Caddeo per 73-68 con 28 punti di Simone Meucci. Dopo la pausa per il pranzo sono andate in scena le due finali. Quella per il 3° e 4° posto, anch'essa equilibrata come i due precedenti incontri, si è risolta ad appannaggio dei gonnesi trascinati da Zurru e Federico Sibiriu, col punteggio di 58-55. A seguire si è disputata la sfida più attesa, quella che metteva in palio il titolo di campione di categoria.

Dopo un primo quarto combattuto (25-19), nel secondo periodo Atzori e compagni hanno inflitto un parziale di 21-6 al San Giovanni Battista che ha subito il contraccolpo per l'uscita dal campo per falli di un giocatore chiave come Meucci. Il biancorosso Locci (21 punti) ha provato a tenere a galla i suoi, ma dall'altra capoterresi hanno dato la mazzata finale con le triple di Piu, Farigu Marras e Loi per il definitivo +26 (73-47). Al termine della finalissima, le 4 squadre partecipanti sono state premiate dall'assessore allo Sport, Spettacolo e Turismo del Comune di Capoterra, Giovanni Montis, da Alberto Garau del Settore Pallacanestro Msp Sardegna e dal presidente della società organizzatrice Daniele Porru.



Finale

Phoenix 73

San Giovanni Battista 47

Phoenix: Anedda 6, Sanna 6, Atzori, Demurtas 5, Floris 2, Pantaleo 2, Farigu Marras 13, Piu 10, Atzori, Picci 2, Loi 25, Mascia 2. All. Puddu.

San Giovanni Battista: Manca, Spanu 2, Collu 2, Carboni L., Carboni M. 4, Podda 4, Locci 21, Piras, Carrara 3, Cucchedda, Vacca 4, Calpicchi, Meucci, Dessì 7, Spagnolu, Russo. All. Onidi.

Arbitro: Milia.

Parziali: 25-19; 21-6; 17-12; 10-10.

© Riproduzione riservata