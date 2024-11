Inarrestabile Confelici. Settima vittoria consecutiva per i cagliaritani, che a Monte Mixi piegano le resistenze della San Paolo Ostiense e continuano a correre solitari in vetta alla Division F del campionato di Serie B Interregionale (93-71 il finale). Dopo un paio di gare trascorse precauzionalmente in panchina, i granata hanno potuto beneficiare nuovamente del talento di Marco Giordano, che ha spaccato la gara nella seconda metà, consentendo ai suoi di cogliere la decima affermazione su 12 gare stagionali.

La gara. Partenza sprint per i granata, guidati subito sul +6 dai canestri di Picciau e Thiam. La San Paolo tira bene dall'arco e, dopo aver ricucito, piazza un break di 10-0 che la porta al comando. Il protagonista è soprattutto l'esterno Loi, che ispira il +6 (18-12). Manca, a questo punto, pesca dalla panchina il sempre solido Locci, che - ben spalleggiato da Picciau - piazza il contro break che vale il +3 (21-18). Bottino però vanificato dalla bomba di Loi sulla sirena del primo quarto che fissa la parità a 21.

La seconda frazione è equilibratissima, e nessuna delle due formazioni riesce a prendere il sopravvento: Manca pesca minuti di buona qualità da Giordano, ma il punto a punto è inscalfibile, e al 20' la San Paolo mette la testa avanti sul 43-42.

Al rientro in campo l'Esperia sfoggia ancora un piglio aggressivo e piazza un nuovo break che la porta avanti in doppia cifra. Qualche sbavatura di troppo, però, costa il rientro della San Paolo, che torna in parità con un 10-0 firmato in buona parte da Loi. L'impeto esperino si affievolisce, e la gara torna sui binari dell'equilibrio. Almeno fino al ritorno sulla scena di Giordano, che dopo aver scritto il +6 al 30' sul 65-59, prende per mano i suoi anche in avvio di ultimo quarto, mandando a segno due triple che fanno barcollare la San Paolo e la spingono sul -12. Loi è l'ultimo ad arrendersi e rianima i suoi, ma Giordano replica a stretto giro di posta, mandando i titoli di coda sul match già a 3 minuti dal termine.



Esperia-S. Paolo 91-73

Confelici Carni Cagliari: Manca 3, D’Elia ne, Giordano 19, Potì 7, Villani 6, Thiam 12, Picciau 16, Locci 11, Maresca 12, Corsi 2, Pili ne, Sanna 3. Allenatore Manca

San Paolo Ostiense: Miscione 12, Loi 23, Terrasini 6, R. Conte 2, F. Conte 3, Amanti 10, Cecchini 6, Moldovan 4, Paluzzi 7, Paolini, Vrancianu, Vettor. Allenatore Colella

Parziali: 21-21; 42-43; 65-59

