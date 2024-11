Nel terzo turno d'andata di Serie C Unica prosegue la marcia a punteggio pieno dei campioni in carica dell'Innovyou Sennori, che a Sorso non lascia scampo all’antonimica: 101-71 il punteggio finale in favore dei biancoverdi di coach Gabriele Piras, guidati dai 26 punti di capitan Merella.

Successo esterno, invece, per Nuoro, che dopo il colpo interno contro la Ferrini sbanca anche il PalaSimula di Sassari, tana del Sant'Orsola, per 76-67. In una partita sempre condotta dai barbaricini, ma quasi sempre equilibrata, spiccano i 19 personali dell'argentino Mariani.

Resta imbattuto Il Veliero Calasetta di coach Frisolone, che al debutto interno non ha difficoltà nel mandare al tappeto il Cus Sassari (90-62) nonostante una partenza lenta (+1 per i turritani al 10'). Tra i 6 giocatori mandati in doppia cifra dai tabarchini il top scorer è, ancora una volta, Russo (27 punti).

Poca storia nel derby tra squadre satelliti della Dinamo Sassari, con la Torres che domina in lungo e in largo al PalaSerradimigni contro la Dinamo B (82-60 con 22 di Stefano Piredda).

Non ha tradito le attese, infine, il match tra Pisano Arredamenti Quartu e Olimpia Cagliari, con gli uomini di Fioretto che si sono imposti per 78-66 davanti al pubblico amico di via Pessina grazie a un break di 26-13 nell'ultimo quarto.

Riposava la Coral Alghero.

Classifica: Innovyou Sennori 6, Coral Alghero 4, Il Veliero Calasetta 4, Pall. Nuoro 4, Ferrini Pisano Arredamenti 4, Olimpia Cagliari 2, Sef Torres 2, Sant'Orsola Sassari 2, Cus Sassari 0, Dinamo B 0, Antonianum Quartu 0.

Sant’Orsola-Pall. Nuoro 67-76

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 17, Manca 3, Bertolini 11, Aroni 16, Peruzzi 6, Cuccu, Fara, Usai 9, Scanu Manunta ne, Cipriano 2, Gueye 3, Mulas ne. Allenatore Porcu

Pall. Nuoro: Dama, Mariani 19, Carone 9, Goddi 2, Canu 15, Radakovic 14, Spina ne, Puddu 10, Loddo ne, Assui 7. Allenatore Puddu

Parziali: 14-20; 36-41; 58-63

Calasetta-Cus Sassari 90-62

Il Veliero Calasetta: D. Zucca, Amadori 4, Pipiciello 13, Russo 27, S. Zucca 10, Diana 4, Graaf 12, Rombi, Penoni, Mattana 10, Mpeck 10. Allenatore Frisolone

Cus Sassari: Onali 12, Dongu, Demartis 9, Porcheddu 8, Spanu 13, Cecchini 7, Piras, Lizzeri 10, Gaio 3. Allenatore Sassu

Parziali: 16-17; 41-32; 66-43

Dinamo B-Torres 60-82

Dinamo B: Macciocu 6, Antolini 2, Marongiu, Denti 2, Giua 2, Patrick 2, Pitirra 6, Motroni 2, Luciano 3, Pompianu 17, Barabino 2, Cubeddu 16. Allenatore Mura

Sef Torres: S. Casu 7, Raffo, Biolchini 9, Angius 6, Giordo 2, M. Piredda 2, Pisano 6, Vargiu, S. Piredda 22, Vasselli 5, E. Casu 21, Pazzola 2. Allenatore Carlini

Parziali: 16-21; 43-46; 54-67

Ferrini-Olimpia 78-66

Pisano Arredamenti Quartu: Porrà 2, Graviano 17, Fancello 8, Saba, Podda 8, Pedrazzini 4, Pisu 4, Samoggia 14, Dessì ne, Madau 2, Salone 19, Marras. Allenatore Fioretto

Olimpia Cagliari: Cossu 3, Motzo 4, Tocco 12, Di Ciaula 14, Serra 8, Corsi 10, Palazzi 7, Scanu 4, Porcu ne, Pala ne, Terrosu 4, Pedemonte ne. Allenatore Zucca

Parziali: 17-20; 32-33; 49-49

Sennori-Antonianum 101-71

Innovyou Sennori: Cordedda 13, Puggioni 15, Tola ne, Merella 26, Marreu 3, Spano 4, Pisano 8, Hubalek 15, Mat. Cabras 9, Mar. Cabras 6, Werlich ne, Fiesoli 2. Allenatore Piras

Antonianum Quartu: Astara 18, Pirisi, Tiragallo 6, Ruggeri 1, Saddi 7, Cogoni 4, Pau 6, Jordan 27, Medda 2. Allenatore Atella

Parziali: 34-10; 61-28; 78-47

