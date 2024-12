Penultimo turno del girone d'andata della A1 di basket in carrozzina.

Dopo la vittoria sul Montello Bergamo, la Dinamo Lab cerca il bis domani pomeriggio sul campo dell'Amicacci Giulianova. Il colpaccio vale l'aggancio degli abruzzesi che dal canto loro cercano di provare a inserirsi nella Final Four di Coppa Italia anche se devono contare pure sulle disgrazie altrui.

La squadra sassarese, che ha recuperato nel turno passato il pivot Ghione, leader del gruppo, sta crescendo sotto il profilo della continuità.

Alla Coppa Italia punta decisamente l'Asinara Waves, che peraltro ospiterà il torneo poprio a Porto Torres, dove domani alle 15.30 riceve il Millenium Padova, formazione in fondo alla classifica con una sola vittoria. Il successo vale come ipoteca sulla Final Four.

© Riproduzione riservata