Dopo alcuni anni di stop torna l'appuntamento con il "Michael Wheaton", torneo di basket giovanile tra i più longevi dell'Isola, intitolato alla memoria del giovane cestista della Scuola Basket Cagliari scomparso nel 1999 in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti.

Giunta alla 18esima edizione, la kermesse organizzata dall'Astro Cagliari si disputerà il 4 e 5 gennaio al PalaMellano di Sestu. Al via 6 formazioni della categoria Under 17: nel settore maschile, a contendersi il successo saranno G.s. Oratorio Elmas, Superga Cagliari e Astro, mentre per il femminile si affronteranno Elmas, Virtus Cagliari e Astro.

Le gare saranno articolate su gironi all'italiana. Tra una pausa e l'altra ci sarà spazio per i contest dedicati al tiro da tre punti e alle schiacciate, oltre al tradizionale "Mercante in Fiera".

Nella prima giornata (4 gennaio) si giocherà ininterrottamente dalle 9.30 alle 20, mentre in seconda giornata dalle 16 alle 20. L'evento anticipa l'ormai imminente inaugurazione della nuova casa dell'Astro, ovvero lo storico palasport di via Talete, a Cagliari, recentemente ristrutturato e ormai pressoché pronto all'uso anche in gare ufficiali.

