In attesa di ufficializzare le prime mosse in entrata per il prossimo campionato di Serie A2 Femminile di basket, la Techfind Selargius fa i conti con i primi addii.

A salutare per prima il club giallonero è l'ala/pivot Laura Reani, che nella prossima annata vestirà i colori delle Foxes Giussano, sempre nel torneo cadetto.

La giocatrice classe 1996, arrivata nell'Isola dopo una stagione problematica a Firenze a causa di un grave infortunio al ginocchio, è riuscita comunque a offrire un buon contributo alla causa, facendo registrare 6,8 punti e 5,5 rimbalzi di media in 28 gare disputate.

La sua miglior performance individuale è arrivata alla 19esima giornata, quando è stata protagonista del successo sull'Use Empoli con 16 personali impreziositi da 9 rimbalzi.

Il San Salvatore, affidato quest'anno alle cure del tecnico toscano Chimenti, dovrebbe comunque confermare nelle prossime settimane buona parte dell'ossatura delle ultime stagioni, a cominciare dal capitano Silvia Ceccarelli.

© Riproduzione riservata