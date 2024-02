Una sconfitta beffarda e pericolosa nella rincorsa ai playoff scudetto di basket femminile. Al PalaSerradimigni la Dinamo Women si fa sorpassare da Ragusa al 36' e perde in volata 71-76.

Brave le siciliane a crederci dopo un primo tempo con un ritardo sempre in doppia cifra, ma la squadra sassarese è stata poco lucida dopo l'intervallo quando ha abusato del tiro da tre senza avere le buonissime percentuali di inizio partita.

Grandioso avvio della squadra sassarese che difende benissimo e trova subito le triple, soprattutto con Hollingshead (3/4) mentre Carangelo sorprende le siciliane con le sue entrate: 22-5 al 7'. Col pressing tuttocampo e un po' di zona Ragusa rosicchia qualcosa alla fine del quarto: 24-13 ma tutto l'attacco è affidato al potente centro Chidom, che sul totale ha firmato 10 punti.

Nel secondo quarto le siciliane spendono energie per scendere sotto la doppia cifra di svantaggio (32-24 al 15') ma Joens piazza un paio di canestri da fuori che riscavano il crepaccio.

Nel terzo quarto entrano più pronte le siciliane che si portano a -6 con Jakubcova. La Dinamo Women insiste troppo col tiro da fuori senza le percentuali del primo tempo, è comunque la tripla di Joens che fa respirare Sassari: 52-41 al 26'. Crudo è una guerriera, ma poi esce per il quarto fallo. Ragusa è ormai lanciata e si avvicina a distanza di un canestro con Jukaite: 64-63 al 36'. Il sorpasso ospite lo firma Thomas in entrata che poi segna anche da tre: 64-68 al 37'. Si spegne la luce in attacco e a 90 secondi Sassari è a -6. La tripla di Joens viene annullata dai due liberi di Chidom.

Nel tabellino sassarese da segnalare i 16 punti di Joens, i 14 di Hollingshead (scomparsa nel secondo tempo), i 13 di Raca e i 10 di Crudo.

© Riproduzione riservata