Quattro le sfide in programma nel sabato della Serie C Unica di basket maschile. La sfida, sulla carta, più intrigante del 7° turno è fissata al Palasport "Sciamain" di Calasetta, dove i padroni di casa de Il Veliero ricevono l'Olimpia Cagliari (ore 18), ancora seconda nonostante la sconfitta nella sfida al vertice della scorsa settimana contro la Ferrini Delogu Legnami.

La squadra tabarchina dovrà fare a meno di Mauro Paddeo, appiedato per due turni dal Giudice Sportivo per "comportamento offensivo nei confronti del secondo arbitro, con manifesta discriminazione di genere". Sanzione relativa all'ultima gara, persa in casa dell'Antonianum.

Punti importanti in chiave salvezza in palio al PalaCus di Sassari, dove gli universitari di coach Sassu se la vedono con l'A nt onianum (18.30).

Alle 19 una Manitech Elmas in crescita prova ad allungare il suo momento positivo nel match interno contro la Torres. Un'ora più tardi (20) al PalaSimula di Sassari va in scena il match dal pronostico incerto che oppone Dinamo Academy Alghero e Sant'Orsola.

Il quadro si chiude domenica (18) con il "testacoda" di Sestu tra la capolista imbattuta Ferrini Delogu Legnami e l'Astro, unica squadra ancora ferma al palo in classifica. Riposa l'Innovyou Sennori.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 10, Olimpia Cagliari 8, Manitech Elmas, Innovyou Sennori, Il Veliero Calasetta, Sant'Orsola, Torres, Dinamo Academy Alghero 6, Antonianum 4, Cus Sassari 2, Astro 0.

