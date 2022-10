L’aria di casa continua a far bene all’Esperia Olimpia, che sul parquet cagliaritano di Monte Mixi liquida il San Paolo Ostiense con un netto 85-59 nell’incontro valevole per la 4ª giornata della C Gold di basket.

La gara. Lo 0-7 incassato nei minuti iniziali non ha destabilizzato gli esperini che, contro una squadra fino a oggi a punteggio pieno, ha sfoderato un’altra ottima prestazione, con difesa solida e attenta, concretezza al tiro e lucidità necessaria a gestire senza intoppi.

Archiviata la prima frazione avanti 21-18, la squadra di coach Manca ha scavato il solco nei dieci minuti successivi, con un parziale di 24-11 che ha consentito di andare al riposo avanti 45-29. Dopo l’intervallo, i cagliaritani hanno rifilato ai romani un altro parziale pesante, un 24-11 condito con le triple di Garello, Manca e Villani. I padroni di casa, rassicurati da un gap ormai consistente, hanno gestito fino alla sirena e conquistato due punti preziosissimi dopo l’ultima sconfitta in trasferta.

Il coach. “Siamo stati molto bravi ad avere la nostra solita intensità, che è quella che ci contraddistingue. Nonostante una partenza a handicap siamo riusciti subito a colmare il parziale negativo e a passare alla zona per arginare i loro schemi, un cambio che ha pagato”, ha spiegato coach Federico Manca. “E contro la loro zona abbiamo messo la palla in post basso dove erano più scoperti, loro andavano sempre in raddoppio ma con i tagli noi riuscivamo a trovare canestri di qualità da sotto e da tre. Abbiamo mantenuto l’intensità massima pur ruotando dieci giocatori: il nostro obiettivo è giocare sempre con questa intensità”.

Esperia Olimpia Cagliari-San Paolo Ostiense 85-59

Esperia: Manca 8, Cabriolu, Ganga 2, Chessa 7, Villani 12, Picciau 8, Perez 2, Fois 10, Garello 29, Sanna 7. Allenatore F. Manca.

San Paolo Ostiense: Pedemonte 11, Desideri, Miscione 5, Ballin 2, Loi 12, Salvaggi 3, Mostacci 7, Gentiloni 3, Conte 2, Amanti 8, Bianchini 2, Galli 4. Allenatore Colella.

