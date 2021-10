Carloforte con la sua squadra "Isola verde" tenta di tornare ai suoi vecchi splendori calcistici puntano alla Promozione e poi magari all'Eccellenza. La squadra tabarchina è prima del Girone A con 12 punti in quattro gare. Seguono Capoterra e Cus Cagliari inseguono a due punti. A 7 punti altre due club storici del calcio sardo, Sestu e Gialeto. Nel girone B volano la Don Bosco e il Ruinas, Bene Terralba B, Freccia e Barumini. Nel gruppo C vola il Barisardo dell’allenatore Cavasin, ex tecnico di Serie A che ha accettato la singolare sfida ogliastrina. In quattro gare la squadra di Cavasin ha ottenuto altrettante vittorie segnando 18 gol e subendone due. Insegue l'Orani a tre punti di distacco. Nel girone D, il San Nicola (10 punti) tenta la fuga. Bultei, Abbasanta e Borore inseguono a tre punti di distacco. Punteggio pieno per il Sennori nel gruppo E. Cus Sassari e Ploaghe sono due punti sotto. Nella prima categoria hanno finora sempre perso Antiochense, Meana Sardo, Nurri, Dorgalese e Virtus San Sperate.

