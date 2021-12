L'Atletico Uri chiude male il suo ottimo 2021. Ad Arzachena è arrivata la terza sconfitta consecutiva, che porta complessivamente a otto i rovesci stagionali.

Sconfitte pesanti. A far male sono stati soprattutto i due subiti a distanza di una settimana contro gli allora fanalini di coda Insieme Formia (in casa) e Monterotondo. Il debutto urese in Serie D è decisamente positivo, con 18 punti in classifica (frutto di cinque vittorie e tre pareggi, 20 reti segnate e e 29 subite), ma soprattutto un gioco divertente e non certo speculativo, con mister Massimiliano Paba che sta ben dosando il mix tra esperti e giovani.

Il colpaccio contro la capolista. Inoltre, finora è stata l'unica a battere la capolista Giugliano. Tutto questo colloca la matricola al decimo posto con Vis Artena e Cassino), a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica. Una classifica che ha comunque bisogno di punti freschi per rilanciare la squadra e mettersi alle spalle un momento opaco. Il girone d'andata dell'Atletico si concluderà col primo appuntamento del 2022, domenica 9 gennaio, quando al Ninetto Martinez arriverà la vicecapolista Torres.

© Riproduzione riservata