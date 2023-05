Cento ragazzi, un solo team. Il Taekwondo è forza e passione. Lo sanno bene i ragazzi dell’Asd Freestylefit Marongiu. Un piccolo esercito di atleti di diversi paesi, divisi tra i due centri di allenamento di Tertenia e Lanusei ma uniti per stage e gare. Impegno e disciplina. È questo il credo dei direttori tecnici Alessandro Marongiu e Matteo Pisano, alla guida di un team sempre più coese. I risultati arrivano e dopo due anni di stop per la pandemia la Freestyle ha fatto il pieno di medaglie partecipando a diverse competizioni a livello nazionale e regionale.

Ai campionati italiani Junior cinture rosse di Bagheria (Sicilia), il 23 aprile Miriana Marongiu, di Perdasdefogu, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani nella categoria di peso -49kg.

Al campionato regionale Kim & Liù Sardegna, il 30 aprile, il team composto da 12 atleti di Tertenia e Lanusei, con atleti dai 4 anni in su, ha messo insieme il seguente bottino: 3 ori, 5 argenti, 2 bronzi. E questi sono i nomi, le cinture e le medaglie dei singoli atleti: Tommaso Boi, bianche -21kg, oro; Stefania Petza verdi/blu, -27kg, oro; Gabriele Loi, bianche, -33kg oro, Antonio Orrù verdi/blu -24k argento, Irene Angius gialle -33kg argento; Francesco Costantino Loi gialle -24kg argento; Mariano Pisanu gialle -20kg argento; Laura Piroddi verdi/blu; 27 kg argento; Greta Piu gialle-27 kg bronzo; Francesco Loi bianche -23 kg bronzo; Francesca Angius gialle -27kg ; Vittoria Pistis gialle -33kg.

Il team al completo ai campionati regionali Kim & Liù di Capoterra

"Kim e Liù Crescere Insieme”, è stato organizzato dalla Fita (Federazione Italiana Taekwondo) grazie ai progetti promossi da Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport, con il prezioso supporto dei Comitati regionali.

Un progetto che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei bambini all'importanza della solidarietà e della condivisione, valori intrinsechi dello sport con un potere umano che stupiscono oltre ogni aspettativa.

“La tappa del Kim e Liù in Sardegna – ha detto il maestro Alessandro Marongiu - non è stata solo un successo dal punto di vista della partecipazione: è stata soprattutto un'esperienza straordinaria per i bambini, che hanno avuto modo di confrontarsi in compagnia di tanti coetanei sperimentando sin da piccoli quella che comunemente definiamo “atmosfera da gara”. Un'occasione per promuovere la cultura dello sport sottolineando l'importanza di una vita sana e attiva e di una mente sempre aperta all'apprendimento ed alla crescita personale”.

Al campionato interregionale di combattimento del maggio a Oristano, per le classi: cadetti, junior, senior, tutti i gradi di cintura, maschili e femminili.

Il team composto da 10 atleti tra Tertenia e Lanusei ha conquistato allori prestigiosi. Questo il dettaglio.

Medagliere: 1 oro – 3 argenti – 4 bronzi.

Mattia Marongiu Rosse -33kg bronzo; Miriana Marongiu Rosse -52kg bronzo; Fabio Murgia rosse -33kg, Manuel Foddis, Bianche -41 kg; Federico Secci gialle -37kg bronzo; Viola Scattu rosse -59kg oro; Gian Battista Scattu Blu -55kg argento; Lorena Pistis Rosse -46kg Argento - Manuel Vacca nere -68 kg bronzo; Giulia Vacca rosse -33 kg argento.

Il team Freestyle ai campionati interregionali di combattimento di Oristano con i maestri Alesandor Marongiu e Matteo Pisano

È in pieno svolgimento un particolare concorso interno al team in i ragazzi devono inventare uno slogan per le maglie estive. Una giovane atleta ha scritto: Altro che tutù, meglio il taekwondo. Non credo serva aggiungere altro.

© Riproduzione riservata