Prosegue il buon momento di Anastasia Ogno. Dopo la vittoria del Torneo Open di Sant'Anna, sui campi del Tc Sale, in Piemonte, la tennista algherese ha raggiunto le semifinali nel Memorial Giovannucci, organizzato dal Tc Gallarate, in Lombardia.

Ogno (2.7 tesserata per l'Oltrepò Tennis Academy, ma da questo mese ha iniziato la sua nuova avventura alla Tennis Training Shool di Foligno), accreditata della quarta testa di serie, ha esordito nei quarti di finale, superando 4-6, 6-2, 10-6 l'under 16 Asia Chum Liverani (2.8, Tennis Sport Master), per poi cedere in semifinale alla numero 1 del seeding, l'under 16 Martina Della Gora (2.6, Alte Groane Club), 5-7, 7-5, 10-5 al termine di un altro match molto combattuto.

