Messo in cassaforte il successo interno sull’Alma Patti nel recupero della 4ª di andata dell’A2 femminile, alle 15 la Techfind Selargius ritornerà sul parquet di casa per misurarsi con la Nico Basket.

La sfida. Il match, valevole per la 12ª di andata, vedrà le giallonere affrontare le toscane, penultime nel girone Sud a quota 10 in compagnia di Capri (che il Selargius affronterà sabato 19) e Matelica, ma reduci da un’iniezione di fiducia, il successo su Civitanova Marche per 60-53.

Massima attenzione. “Non ci sono clienti facili e la sconfitta con Matelica ce lo ha dimostrato qualche settimana fa. Dobbiamo tenere alta la soglia dell’attenzione e ripetere la stessa prestazione di sabato col Patti”, sottolinea coach Roberto Fioretto. “La Nico ha tante giovani imprevedibili, giocatrici valide sul perimetro e la lunga slovena Saric. Dovremo essere noi a dettare i ritmi”.

© Riproduzione riservata