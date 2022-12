Importante appuntamento per la boxe. A Gallipoli si svolgeranno da stasera (sino all'8 dicembre) i campionati italiani di pugilato Elite, la massima rappresentazione dilettantistica della disciplina. La rassegna quest'edizione raggiunge ben 100 candeline.

I primi campionati si svolsero a Milano nel 1920. Sono tanti i pugili che hanno cominciato a costruire le loro prestigiose carriere grazie a questo titolo nazionale: Nino Benvenuti e Roberto Cammarelle per esempio. Di pari passo si svolgerà anche la rassegna femminile, giunta invece alla 21sima edizione e che col passare del tempo acquista sempre più notevoli consensi, sulla scia di grandi campionesse come Simona Galassi e Irma Testa.

A Gallipoli presente una nutrita pattuglia sarda che cercherà di farsi onore nel prestigioso torneo, le cui fasi finali verranno trasmesse nei canali nazionali. Sono Gabriele Decherchi (Boxe Torres Mario Muretti), Sebastiano Argiolas (Elmas Boxe), Lorenzo Fais (Sulcis Boxe Team), Lauwers Kevin ( Boxe Team Erittu Sassari), Ignazio Melis (Palaistikè Cagliari), Salvatore Marginesu (Gymnasium Boxe Sassari), Marco Satta Giannicchedda (Se.Sa Boxing Porto Torres).

Tutti gli incontri si svolgeranno al Pala Ozan. Stamattina si sono svolte le operazioni di peso. Nella rassegna maschile saranno impegnati 197 pugili, in quella femminile 63. Oggi sul ring i sardi Decherchi, Melis e Marginesu. Inizio col botto per il sassarese Decherchi che nei 57 kg se la dovrà vedere col campione italiano in carica Iotzia. Il pugile siciliano è anche campione europeo under 22



© Riproduzione riservata