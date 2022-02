Prosegue con qualche sorpresa il torneo di Promozione regionale di basket. Al sud non gioca la capolista, ma alle spalle perde una delle dirette inseguitrici; al nord prosegue la marcia spedita dell’Aurea Sassari.

Sud. Rinviata la sfida della “prima della classe” Sulcis Spes Sant’Antioco, a Carloforte, e ancora ai box anche il Sinis, perde la seconda in classifica, il Poetto, sul campo del Basket Quartu A per 95-79. Il quintetto allenato da Marco Benucci prende il largo sin dai primi minuti (24-14 al 10’), per poi controllare e allungare nella seconda parte. Ai cagliaritani non bastano i 25 punti di Farci, miglior marcatore della sfida, per bloccare la compagine quartese. Un destino comune per le squadre legate al Basket Quartu, perché anche la seconda formazione, la “B”, vince contro il Serramanna per 67-62. Nel posticipo del lunedì, infine, larga vittoria del Sinnai, contro il Siliqua, per 82-49. Per la compagine di casa tutti i giocatori scesi in campo vanno a referto, con Spettu miglior realizzatore a quota 12.

Nord. Nel girone settentrionale si giocano tutte le partite in programma. Netta vittoria esterna della prima, Aurea Sassari, sul campo della Santa Croce Olbia (52-80). I sassaresi hanno anche il miglior realizzatore, Mastinu, con 19 punti. Per il quintetto allenato da Mirko Cau è la decima vittoria stagionale. Non molla la presa la Gabetti Masters Sassari che batte l’altra compagine olbiese, l’Olimpia, per 83-51, spinta da Mandras, autore di 19 punti. Bene anche la Dinamo 2000 che espugna il parquet della 80&Co. Basket Ozieri per 34-60, e ottiene il terzo successo di fila. Cade Nuoro, per mano del CMB Porto Torres (80-60), che vince grazie a una grande distribuzione dei punti tra i suoi giocatori (5 in doppia cifra). Colpo esterno anche della Demones Ozieri, grazie alla coppia Longu-Basanisi (autori di 27 e 22 punti) contro il Macomer 2.0, per 58-76. Larga vittoria, infine dell’Arzachena, contro la Ichnos Nuoro, per 50-32.

