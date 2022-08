Il nuoto sardo cresce gara dopo gara e, in questo 2022 suggellato da ben sei titoli italiani ai Tricolori di categoria, sono tanti gli atleti isolani che si stanno distinguendo migliorandosi. Tra i nomi da tenere d’occhio spicca quello di Riccardo Virdis: il portacolori dell’Atlantide, seguito dal giovane tecnico Alessandro Massa, è stato protagonista di una egregia prima partecipazione ai Tricolori Juniores estivi disputando un buon 200 stile libero in cui, con il tempo di 1’56’’40, si è posizione al trentasettesimo posto. Un piazzamento che può sicuramente migliorare e che si aggiunge a una serie di prove positive che ha inanellato quest’anno. Nel 2022, infatti, ha colto anche un bel tredicesimo posto sui 50 farfalla ai Tricolori invernali. Dalla sua beneficia di una notevole determinazione, di una buona velocità di base a cui si aggiungono predisposizione al sacrificio e una subacquea capace di fare la differenza. Da segnalare, inoltre, anche l’ottimo dodicesimo posto sempre sui 200 stile, ma tra i Cadetti, per l’allievo di Pierluigi Salis Enrico Angioni, portacolori della Sport Full Time Sassari che ha nuotato in 1’53’’42.

Non solo Juniores e Cadetti. Sono cominciati ieri, al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata, i Tricolori Ragazzi e la Sardegna vanta la partecipazione di 13 atleti in rappresentanza di sette squadre. Molto bene sui 100 rana il talentuoso Pietro Murgia della Sport Er: l’allievo di Alessio Moledda ha disputato una gara all’attacco, con un passaggio tirato a metà prova, riuscendo a migliorarsi di un decimo portando il suo personale a 1’08’’12. Per lui trentesimo posto assoluto e quarto della sua serie. Bravo anche Matteo Desogus dell’Acquasport: l’allievo di Alessio Suergiu, alla sua prima partecipazione ai Tricolori, ha colto un buon ventitreesimo posto sugli 800 stile con il tempo di 8’47’’97. Una prima volta da ricordare, da cui trarre insegnamenti preziosi in vista dei 400 e 1500 stile libero dei prossimi giorni.

