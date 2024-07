La conferma Laura Partenio se l’è guadagnata sul campo dal momento che, arrivata a metà campionato, ha contribuito in maniera decisiva alla salvezza dell’Hermaea Olbia nell’ultima stagione.

Facile intuire perché il club gallurese abbia deciso di trattenerla in vista del prossimo torneo di A2 femminile di volley, nel quale la schiacciatrice veneziana, classe 1991 e 197 punti messi a segno in 18 partite con l’Hermaea, si candida a essere protagonista. “La salvezza dello scorso anno è stata una grande soddisfazione, ed è stato gratificante far sì che Olbia proseguisse per l’undicesimo anno consecutivo la Serie A: non era affatto scontato”, dice Partenio, che prima di approdare in biancoblù ha giocato a lungo in A1 con (tra le altre squadre) Modena, Novara, Vicenza, Bergamo, Monza, Filottrano e Casalmaggiore, vinto una Coppa Italia e vestito la maglia azzurra della Nazionale.

“A Olbia mi sono trovata bene, c’è un ambiente sano e allo stesso tempo ambizioso, e lo staff e la società sono composti da persone che stimo. Per la prossima stagione mi piacerebbe poter lottare per la poule promozione: sul livello medio del campionato non so esprimermi al momento, perché non conosco tanto le avversarie – aggiunge la giocatrice – ma la cosa importante è la consapevolezza che se si lavorerà nel modo giusto, con spirito di sacrificio e voglia di vincere, ci potremo togliere qualche soddisfazione”.

© Riproduzione riservata