L’unica certezza nel girone B della serie A1 maschile è il primo posto della Ferrini. Alle sue spalle succede di tutto, così la squadra cagliaritana per la terza settimana di fila incontra la seconda in classifica di turno.

Si ferma l’Amsicora, in serie A1 femminile. Il riposo potrebbe favorire un nuovo sorpasso in vetta.

Serie A1 maschile. Alla sesta di ritorno il big match di domani è Bondeno-Ferrini. La seconda contro la prima separate da otto punti, la migliore difesa contro il miglior attacco. Bondeno è secondo grazie a sei vittorie consecutive, la Ferrini ha appena incassato la prima sconfitta stagionale nel derby con l’Amsicora, ed è chiamata a un immediato riscatto. Inoltre l’occasione è propizia per chiudere il discorso playoff. Al match di Bondeno guarda con interesse l’Amsicora, che non giocherà. La partita in calendario con il Valchisone è stata infatti anticipata (e vinta) il 24 aprile scorso. Spera quindi di restare seconda in vista dei prossimi scontri diretti.

Nel girone A si rivedono dopo due settimane Juvenilia Uras e HT Sardegna, mentre resta ancora a riposo il Cus Cagliari. La Juvenilia ha il suo daffare a Ponte Vittorio, dove arriva la Tevere Roma, che ha appena perso il primo posto, sorpassato dal Bra. Viaggia a Roma, sponda Butterfly, l’HT Sardegna, impegnato con la terza in classifica, lontana dai playoff e quasi certa della qualificazione alla prossima serie A èlite.

A1 femminile. Non dorme sonni tranquilli l’Amsicora che osserva il turno di riposo. Il primo posto è sotto attacco e alle sue spalle si fregano le mani pensando a nuovi sorpassi ed avvicinamenti. Non sta meglio la Ferrini attesa dall’ennesimo scontro diretto in chiave Top Level. Domani a Catania contro il Valverde, quasi decisivo per le siciliane, settime con tre punti di ritardo proprio dalla Ferrini. Entrambe giocano una partita che vale quasi una stagione.

Coppa Italia. Domenica spareggi con gara unica per l’accesso alla Final Four della Coppa Italia maschile, in programma a Bra il 25 e 26 giugno. Amsicora e Valchisone ferme in campionato sono ugualmente di fronte, ma a Villar Perosa.

La Ferrini gioca nel pomeriggio l’ultima partita della stagione al “Maxia”, contro il Cus Padova. Partita non proprio comoda per questioni logistiche. Meno di ventiquattro ore prima erano impegnate rispettivamente in Emilia Romagna e in Veneto.

© Riproduzione riservata