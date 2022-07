Cala Brandinchi vanta uno dei bassofondali più tipici e straordinari della Sardegna, per la colorazione verde-turchese, dovuta alla sabbia finissima e bianca, che conferisce all’acqua straordinarie colorazioni.

All’orizzonte, l’isola Ruia (est) e il Capo Coda Cavallo e Tavolara (nord).

Di natura solitaria e selvaggia è di medie dimensioni. Affollatissima in alta stagione, non tanto pulita, talvolta con piccoli banchi di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Percorrere verso nord (per circa 6 km) la ss125 dalle frazioni Traversa e Suaredda di San Teodoro (o, da Olbia, sempre sulla ss125, circa 19 km); deviare a destra (est, cartello indicatore) sulla evidente strada per la costa di Capo Coda Cavallo.

Dopo 900 m circa, quando inizia la pineta, una deviazione non segnalata, sempre a destra, conduce alla bellissima e riparata baia; tenersi sulla sinistra, e prendere ancora a sinistra (nord; presso una cabina elettrica, circa 1,3 km) per la zona nord; prendere a destra per quella sud della spiaggia (circa 1,5 km); ingresso e posteggio a pagamento. Si consiglia di visitarla esclusivamente da ottobre a maggio.

