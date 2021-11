La spiaggia di Baia Sant’Anna, a Budoni, è dotata di servizi, bar, alberghi, ristoranti e negozi.

Dalla riva è possibile godere di un bel panorama.

Di medie dimensioni, l’arenile ha sabbia dorata e piuttosto grossolana; il mare è verde e profondo.

Di solito è affollato, ma non particolarmente in alta stagione.

È pulito, ma sono presenti banchi di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Da Budoni percorrere un breve tratto della statale 125 per Posada; superare la frazione di Tanaunella e (dopo la fine della salita) girare a sinistra (nord), in un bivio non molto evidente e mal segnalato, giungendo su una piccola stradina inizialmente asfaltata fino all’insediamento turistico di Baia Sant’Anna.

Tenersi sulla destra (sud), verso il settore basso del villaggio e il mare, e scendere alla costa. Per arrivare all’arenile si attraversa a piedi la pineta.

