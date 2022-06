La spiaggia Funtanazza si trova nel Comune di Arbus.

Di natura interessante, soprattutto verso nord, è di medie dimensioni.

La sabbia è dorata scura e fine, il mare verde e profondo. Affollata ma non eccessivamente in alta stagione è scarsamente pulita, con presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Giungendo preferibilmente da Montevecchio-Gennas non deviare nel bivio a sinistra (nord-ovest, segnalato) per Marina di Arbus; continuare per circa 350 metri, poi lasciare il tracciato principale in un bivio mal segnalato (a sinistra, sempre ovest); se si giunge da Torre dei Corsari, dunque da nord, il bivio sarà ovviamente da imboccare a destra, collegandosi con la strada per Gennas.

Percorrere la pineta fino alla ex colonia marina Montevecchio (abbandonata da molti anni, ma di cui si progetta la ristrutturazione). Posteggiare dietro la spiaggia, nei piazzali un tempo pertinenti alla struttura.

***

Consulta l’elenco delle spiagge e la mappa

© Riproduzione riservata