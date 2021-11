Inframmezzata da calette, scogli e dune e dominata dalle stupende architetture dell’omonima tonnara, la spiaggia di Porto Paglia, a Gonnesa, è stata riconvertita in villaggio turistico, con le antiche abitazioni dei tonnarotti e la darsena.

È caratteristica anche per la presenza della chiesetta della tonnara, su uno scoglio circondato dal mare, a circa 200 metri in direzione sud.

Dall’arenile, di medie dimensioni, si gode di un bel panorama. È dotato di sabbia dorata-grigia chiara, fine, con ciottoli, ed è poco pulito a causa della frequente presenza di posidonie spiaggiate. Il mare è verde e profondo.

La location è mediamente affollata durante l’alta stagione.

COME RAGGIUNGERLA – Percorrere la strada statale 126 Iglesias-Gonnesa-Sant’Antioco, superare il bivio per Gonnesa (a sinistra, est) e, poco dopo, imboccare quello per la nuova strada (segnalata, a destra, ovest) che conduce a Portoscuso. Dopo circa un chilometro e mezzo, attraverso un’ulteriore deviazione a destra (mal segnalata, nord) si scende all’arenile (accesso con scalinata finale).

© Riproduzione riservata