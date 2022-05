La spiaggia Funtanamare chiude a nord la costa di Gonnesa, davanti all’omonimo, piccolo gruppo di case, di antica origine mineraria.

Con una natura interessante e un bel panorama, l’arenile è di grandi dimensioni.

La sabbia è dorata-grigia chiara, fine. Il mare è verde e poco profondo.

Relativamente affollata in alta stagione, grazie alla vastità dell’arenile, è però scarsamente pulita, con frequente presenza di posidonie spiaggiate.

In alta stagione, ingresso a pagamento. Presenti bar e servizi vari.

COME RAGGIUNGERLA – Uscire dal paese verso nord, continuando per Iglesias.

Voltare a sinistra (ovviamente, destra, in ogni caso ovest, se si giunge da Iglesias) sulla strada per Nebida e Masua (che prosegue poi per Buggerru; cartelli indicatori).

Giunti a Funtanamare, deviare a sinistra (superando il canale artificiale) nell’evidente bivio per il parcheggio, posto alle spalle dell’arenile.

