La spiaggia di Punta Frasca si trova sul lato orientale del piatto promontorio basaltico che chiude, a sud, il Golfo di Oristano, all’interno del Poligono Militare di Capo Frasca.

Caratterizzato da un panorama particolarissimo, l’arenile è di piccole dimensioni e dotato di sabbia dorata e fine. Il mare è verde e profondo.

L’ambiente è poco affollato anche in alta stagione, anche per le difficoltà d’accesso. Non è molto pulito: sono infatti presenti posidonie spiaggiate. Presenta impressionanti residui delle esercitazioni militari.

Nelle vicinanze si trova la Torre Nuova di Capo Frasca, di epoca spagnola.

COME RAGGIUNGERLA – L’accesso da terra alla spiaggia è vietato.

Quello dal mare consentito solo a luglio e ad agosto: occorre disporre di una propria imbarcazione oppure, in alternativa, raggiungere il porticciolo dei pescatori di Marceddì (Comune di Terralba) e utilizzare i barconi da trasporto turistico.

