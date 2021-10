Cala Domestica, nei territori di Buggerru (nord) e Iglesias (sud), è una spiaggia incantevole, una delle più belle della Sardegna, dominata dalla torre omonima, eretta sulle rocce nel XVII secolo.

Qui, nei primi decenni del Novecento, sorse un piccolo villaggio di minatori, del quale rimangono ancora i ruderi, in quanto dall’entroterra vi giungeva una ferrovia, per il trasporto dei minerali e il carico sui battelli.

Sul lato nord si apre anche La Caletta, piccola spiaggia riparata dai venti settentrionali, accessibile con una breve galleria mineraria, dove passava appunto il trenino.

La costa presenta alte falesie calcaree di grande interesse ambientale; notevoli anche le dune alle spalle della spiaggia.

Di medie dimensioni, l’arenile è dotato di una sabbia dorata-grigia chiara e fine. Il mare è verde e profondo.

È piuttosto affollato in alta stagione.

COME RAGGIUNGERLA – Da Masua imboccare (a destra, cartelli indicatori) la strada da Buggerru in direzione nord (o, in alternativa, dalla periferia est di questo paese percorrere la stessa panoramica, ovviamente in direzione sud).

La deviazione (direzione ovest) per la spiaggia, mal segnalata, è individuabile perché la si incontra quando la strada principale percorre (dopo circa sei chilometri circa da Buggerru) una scenografica vallata, l’unica di discrete dimensioni di tutto il percorso.

© Riproduzione riservata