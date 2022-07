Cala Faa è inserita in un tratto bellissimo di costa, al confine fra Trinità d’Agultu e Aglientu.

Natura solitaria e selvaggia, ad ovest, est e nell’entroterra, è di piccole dimensioni. La sabbia è rosata scura, grossolana, con ciottoli. Il mare verde e profondo. Mai affollata, a causa delle difficoltà d’accesso, è sporca nel retrospiaggia, talvolta con banchi di posidonie.

COME RAGGIUNGERLA – E’ accessibile solo a piedi lungo la costa, da Cala Serraina verso nord (sentiero difficile), o da Portobello verso sud (meno difficile ma comunque impegnativo) o molto meglio in barca, in quanto l’accesso da terra è poco facilmente individuabile, anche se esistono delle strade sterrate abbastanza comode e percorribili.

In tal caso, ci si avvicina lasciando la strada che collega Castelsardo a Santa Teresa di Gallura, deviando a sinistra (nord-ovest) ad ovest del villaggio residenziale di Portobello, nella stradetta che porta agli stazzi di Lu Nodu e Arruleddi. Un’altra strada si avvicina da ovest, arrivando in località Tamburu. Il percorso si completa però a piedi.

