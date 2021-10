La Spiaggia Osalla a Orosei forma, con quelle poste più a nord (nell’ordine Isporoddai, Su Barone e, appunto, Marina di Orosei), un unico arenile di bellissima sabbia dorata, lungo complessivamente circa cinque chilometri.

Dalla sabbia dorata, Osalla è una spiaggia incontaminata e immersa nel verde, situata alla foce del Cedrino, che alle sue spalle forma uno stagno frequentato da numerosi uccelli acquatici. Il suo mare è verde e profondo.

Affollata in alta stagione solamente nei punti vicini ai posteggi, per il resto quasi deserta; pulita, con scarsa presenza di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Dal centro di Orosei dirigersi verso sud (cioè Dorgali) sulla strada principale del lato orientale del paese, che è anche la ss125 (Via Santa Veronica).

In corrispondenza di una curva a destra, lasciare la statale per imboccare, sulla sinistra (sud), un tracciato asfaltato (Via G. Deledda), mal segnalato (“Osalla”). Proseguire costeggiando l’allungato stagno Su Pedrosu-Avalé.

La spiaggia si trova a pochi metri, oltre lo stagno, ed è raggiungibile grazie a vari ponticelli pedonali in legno.

Si può posteggiare anche all’estremità sud dell’arenile, presso il molo di protezione della foce dello stagno Su Pedrosu.

(Unioneonline)

