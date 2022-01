Grande attrazione delle Baronie, la spiaggia di Capo Comino si trova nel territorio del Comune di Siniscola ed è dotata di tutti i servizi, tra cui bar, alberghi, ristoranti e negozi.

L’arenile è di grandi dimensioni e presenta una natura solitaria e selvaggia. La sabbia è bianca e finissima, il mare poco profondo e di colore verde-azzurro.

L’area non è troppo affollata neanche in alta stagione.

La spiaggia è abbastanza pulita, ma spesso ricoperta in buona parte da grandi banchi di posidonie.

COME RAGGIUNGERLA – Partendo da Siniscola, dirigersi verso il litorale meridionale del territorio comunale, sulla statale 125, per circa 9 chilometri. Continuare oltre il bivio per Santa Lucia, sfiorando folte pinete, e superare il villaggio S’Ena e Sa Chitta (lato est).

Giunti al Villaggio Capo Comino, quasi al termine delle case e dopo alcuni esercizi pubblici, sul lato del mare (dunque a sinistra) occorre svoltare su un tracciato asfaltato. Percorsi circa 700 metri, svoltare ancora a sinistra per altri 600 metri, fino alle spalle della grande spiaggia, circondata dalle più vaste dune della Provincia di Nuoro.

Il percorso è effettuabile anche da sud: si giunge nella località da Orosei sempre dalla statale 125 (chilometro 22).

