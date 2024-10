La rassegna “Concerti a Palazzo Regio”, promossa dall’Associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas, propone il secondo appuntamento concertistico. L'appuntamento è per domenica 6 ottobre alle ore 19. In programma il concerto “Voci in armonia", viaggio musicale con la magia delle voci in coro” tenuto dal Coro polifonico “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cabras, sezione Coro misto e sezione Coro giovanile rispettivamente diretti dal maestro Giuseppe Erdas e dal maestro Fenisia Erdas. I gruppi corali proporranno un repertorio di brani di autori di diverse epoche, anche contemporanei, pure tradizionali e popolari sardi.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con la direzione artistica del maestro Ignazio Perra, grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Cultura e Spettacolo e con il patrocinio della Città metropolitana di Cagliari, in collaborazione con Proservice e Art&Show srl nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

