Prosegue questa sera, martedì 21 dicembre alle 17.30, al Castello Siviller di Villasor, “Musica Insieme”, un progetto del Comune dedicato alla musica e all’aggregazione sociale dove protagonisti saranno i giovani talenti della Scuola di Musica e alcuni ospiti d’eccezione per una platea variegata di appassionati all’interno della quale saranno coinvolte anche realtà associative che si dedicano al mondo della disabilità come la Olimpia Onlus di Carlo Mascia.

Oggi saranno di scena i cantanti Asia Concas, Francesca Curreli, Nicolò Ibba, Emilia Ortu e Ilenia Servetti, tutte voci formate dalla maestra Petra Haluskova, una delle migliori voci isolane e recentemente impegnata al Teatro Comunale di Sassari nella stagione lirica dell’Ente Concerti De Carolis in Madama Butterfly. Con ospite una sorrese eccezionale, Angelica Nioi, 26enne pianista e cantante non vedente di grande talento, che dopo tante esibizioni e primi premi in concorsi di grande importanza ha raggiunto l’obiettivo della laurea triennale in canto jazz con la votazione di 110 e lode e dignità di stampa, un risultato che premia l’impegno e la tenacia di una ragazza che non si è data mai per vinta e ha sempre coltivato la sua passione e i suoi sogni.

Proprio nei giorni scorsi è stata ricevuta da Cristiano Malgioglio che ha chiesto di poterla sentire e di vagliare le sue doti canore.

Angelica ha incontrato numerosi grandi personaggi della musica e della canzone e anche il celeberrimo poeta Mogol l’ha voluta nella sua scuola, il CET, istituto che ha sfornato personaggi del calibro di Arisa e tanti altri, dove ha conseguito il diploma come autrice di testi.

Un momento di grande emozione per Angelica che sul palco del Castello della sua città potrà dimostrare per l’ennesima volta le sue capacità.

