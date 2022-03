Quando era solo una ragazzina, Valeria Marini ha dovuto abortire. Una decisione presa in realtà da sua madre, Gianna Orrù. “L’ha fatto per il mio bene – ha raccontato la showgirl nel corso del programma “Belve” – perché l’amore che avevo per quella persona non era sano. Lui era un violento, diciamo che è stato un atto d'amore di mia madre".

Un episodio doloroso emerso durante l’intervista con la conduttrice, Francesca Fagnani, con la quale ha ripercorso quei momenti: “Ho sofferto molto sia fisicamente sia psicologicamente, sicuramente è stata una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita, io sono contro l'aborto assolutamente, però ci sono delle situazioni...”.

La procedura è stata eseguita in una clinica privata e Valeria Marini aveva 15 anni. Ora che ne ha 54, non fa mistero di voler ancora dei figli.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata