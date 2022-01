Grave lutto nella famiglia di Michael Madsen, l’attore star del film “Le Iene” e “Kill Bill”.

Il figlio Hudson, 26 anni, è stato trovato morto sull’isola di Oahu, alle Hawaii, dove viveva con la moglie Carlie. Sul corpo una ferita d’arma da fuoco. Molto probabilmente si è tolto la vita.

“Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa in un sospetto suicidio sull’isola di Oahu”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Medicina Legale di Honolulu, citato dal Sun.

“Siamo sopraffatti dal dolore e dalla perdita di Hudson - le parole di un rappresentante dei Madsen a ‘The Blast’ - . La sua memoria e la sua luce saranno ricordate per sempre da tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”.

Da quanto emerso il gesto è apparso a chi gli voleva bene del tutto inaspettato: nulla nella vita di Hudson lasciava presagire il drammatico epilogo.

A parte il sodalizio con il regista Quentin Tarantino, tra l’altro padrino di Hudson, Michael Madsen è noto per le sue interpretazioni in “Die Another Day”, “Sin City”, “Thelma e Louise” e “Donnie Brasco”.

