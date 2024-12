Clamorosa tripletta sarda alla IV edizione del Coliseum International Film Festival che si è tenuto nei giorni scorsi a Roma. La giuria del concorso rivolto al cinema indipendente ha premiato come miglior film “Doppia Coppia” del regista sassarese Igor Biddau. Il lungometraggio ha come protagonisti Stefano e Michele Manca, noti in tv e nel cabaret come Pino e gli Anticorpi. I due attori sassaresi hanno fatto il bis nella categoria corto umoristico sui social con “ATPino's”, un corto da loro ideato e interpretato nell'ambito della campagna di comunicazione dell'Azienda Traporti Pubblica di Sassari. Il tris lo ha completato il regista Roberto Pili che ha vinto il premio Miglior montaggio Docufilm con “Profondo Nero”.

Al festival hanno partecipato ben 2.085 opere cinematografiche provenienti da 81 nazioni.

Doppia coppia- Il film, uscito nel 2023, ha riproposto la collaborazione tutta sassarese tra il regista Igor Biddau e i fratelli Stefano e Michele Manca, che avevano già lavorato insieme per “Bianco di Babbudoiu” (pluripremiato in Russia) e per “Come se non ci fosse un domani”. In “Doppia Coppia” i frateelli Manca sono protagonisti insieme a Emanuela Mascherini e Maria Celeste Sellitto di una commedia romantica in salsa ambientalista. E per certi versi controcorrente visto che in tempi di app sul cellulare per facilitare gli incontri, le due coppie preferiscono vivere un'esperienza nella natura, in questo caso la Riserva Naturale Biogenetica Vallombrosa, in Toscana.

Curiosità: tra i film italiani c'era anche in concorso “Caracas” con Toni Servillo e Marco D'Amore che ha dovuto “accontentarsi” del premio per la migliore regia.

Profondo nero – Il premio per il miglior montaggio in un docufilm è andato a Roberto Pili per un’opera che esplora il tema del rapporto tra l’arte e il benessere mentale attraverso la storia di Davide Lai, storico writer sardo conosciuto nel mondo dell'arte urbana come Nero. Il cast del docufilm include nomi iconici della scena hip hop italiana come DJ Ice One, Kaos One e Danno, rappresentanti della cultura sarda come Bboy Lucio e Matteo Prosa, professionisti della salute mentale come lo psichiatra Alessandro Montisci e la presidente dell’Asarp Gisella Trincas. Sul palco dell'Auditorium Cinema Seraphicum di Roma, il premio è stato ritirato dal produttore Francesco Pili.

ATPino's – Il miglior corto umoristico dei social è risultata la serie di sketch ideati e recitati da Michele e Stefano Manca per l'AtP Sassari. In questo caso la collaudata coppia ha portato la comicità di Pino e gli Anticorpi che tanto successo ha avuto in tv prima nella trasmissione “Colorado” e poi sul canale Nove con “Only Fun-Comico Show”. Solo che questa volta alle risposte esilaranti del candidato, l'esaminatore spiegava come obliterare un biglietto sull'autobus e altre notizie pratiche.

