Come si è aperto il sipario la protagonista indiscussa delle due serate evento, venerdì 20 e sabato 21 settembre, è stata lei: la musica. Maestri d'orchestra, accompagnati dai loro strumenti capaci di dar vita a un incantesimo. Al Teatro Lirico di Cagliari, le serate hanno inaugurato la stagione concertistica 2024/25: la fine estate è stata salutata dal gradito ritorno sul podio della direttrice Alevtina Ioffe, alla guida di Orchestra e Coro.

Lo spettacolo è stato un omaggio al compositore russo Igor Stravinskij con l'esecuzione della Sinfonia di Salmi per coro e orchestra e al compositore tedesco Richard Strauss conTill Eulenspiegel Iustige Streiche, op. 28 e Der Rosenkavalier Suite, op. 59. La giovane Direttrice Alevtina Ioffe, prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo, è tornata a Cagliari dopo i concerti diretti nel giugno 2023 e lo scorso maggio.

«Amo Cagliari, amo la Sardegna e mi trovo benissimo a lavorare con il Teatro Liric o », parole di entusiasmo della direttrice Ioffe, una delle più interessanti figure femminili della direzione d'orchestra emerse negli ultimi anni. Il programma musicale delle serate ha regalato un incontro tra note, in un appassionante vortice emotivo. La musica ha narrato, attraverso archi e fiati, storie infinite, la sinfonia ha accelerato il pathos e il coro donato tonalità in una forza crescente, sovrastando ogni attesa. Le voci hanno alternato dolcezza all'impeto, l'armonia degli strumenti stregato il pubblico in sala, nulla ha potuto distrarre da così tanta beltà melodica.

Il concerto, della durata di circa un'ora e un quarto, intervallato da soli 15 minuti di pausa ha confermato le alte aspettative: i protagonisti della immensa performance artistica sono stati, senza indugio, gli strumenti polifonici e monodici uniti in un perfetto equilibrio acustico con la capacità di far risaltare la raffinatezza dei giochi e contrasti sonori. Pianoforte, violoncello, violini, arpa, clarinetti, flauti, sassofono, contrabbasso, sono solo alcuni componenti dell'orchestra che hanno permesso al vasto pubblico in platea e in loggia di apprezzare un'esecuzione perfetta in entrambe le date.

Un pubblico di varie generazioni ha applaudito con enfasi i maestri d'orchestra e la Direttrice, così come le melodie classiche sono state interpretate con estrema passione da professionisti giovani e più adulti: a testimoniare che la musica unisce e coinvolge ogni età.

I prossimi appuntamenti con la sezione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari sono previsti per venerdì 4 ottobre (ore 20.30) e sabato 5 ottobre (ore 19) con le voci del Coro del Teatro Lirico diretto da Giovanni Andreoli.

© Riproduzione riservata