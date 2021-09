Arriva una svolta nel caso di Britney Spears. Il padre James Spears ha presentato una richiesta per mettere fine alla custodia legale degli asset della figlia, che controlla ormai da 13 anni.

"Come ha più volte ripetuto, James Spears vuole il meglio per sua figlia. Se Britney Spears vuole mettere fine alla custodia" del padre e "ritiene di poter gestire la sua vita allora è giusto che abbia una chance", afferma James Spears nella documentazione depositata in tribunale e riportata da alcuni media americani.

James Spears ha mantenuto il controllo del patrimonio della star da quando nel 2008 Britney era stata colpita da una grave crisi nervosa e ricoverata per due volte in ospedale. Da tempo lei ha ingaggiato una battaglia legale per ottenere che il padre non gestisca più le sue finanze e la sua vita privata.

Parlando in Tribunale a giugno la popstar – quasi 40 anni – aveva detto: "Voglio sposarmi e avere un bambino. Volevo farmi togliere la spirale e avere un bambino, ma i miei tutori non me lo fanno fare perché non vogliono. Merito di avere una vita".

A luglio invece lo sfogo: “Non salirò più su un palco finché sarò sotto la tutela di mio padre”, aveva promesso.

(Unioneonline/L)

