Una bella sorpresa per tutti, sabato 21 agosto ad arricchire il cartellone degli spettacoli dell’estate algherese arriva sul palco del Maria Pia la star delle star: Mahmood. Uno spettacolo che metterà al centro della scaletta il suo nuovo album “Ghettolimpo”: quattordici tracce su cui spicca “T’amo”, un pezzo in cui le sue parole si fondono con quelle di “Non potho reposare” di Salvatore Sini.

Sardegna nel cuore

Un brano, come aveva dichiarato al nostro giornale l’artista di origini sarde, dedicato proprio alla sua mamma di Orosei. «Cantare “Non potho reposare” con l’autotune è stata una sfida», aveva detto. «Ho sempre parlato delle mie origini arabe, mai di quelle sarde, quelle che mi appartengono di più. Questa canzone rappresenta il mio Dna e per realizzarla ho deciso di collaborare con il coro di mia cugina Antonellina, il coro di sole donne Intrempas di Orosei. È stata una sfida, perché non avevo mai cantato così, ma sono molto contento di questa canzone, che dedico a mia madre». Una donna che lo ha cresciuto da sola, sostenendolo e trasmettendogli valore sani. «Soprattutto il senso del lavoro: nessuno ti regala niente e solo facendosi il mazzo si possono ottenere risultati». Ovviamente durante lo show ci sarà spazio anche per i successi precedenti a partire da “Soldi” che lo vide trionfare a Sanremo. (red. spet.)

