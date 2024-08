Il gruppo musicale pop italiano, Zero Assoluto, salirà sul palco della Piazza dei 45 di Stintino per un concerto inserito nei festeggiamenti in onore della Beata Vergine della Difesa.

Per chiudere l’estate in bellezza, l’amministrazione comunale ha programmato l’iniziativa per la giornata di domenica 8 settembre, quando il duo tra i più iconici del panorama italiano si esibirà, a partire dalle 22.30, in un concerto gratuito. Il gruppo è composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi che dal 1998 lavorano insieme, muovendo i primi passi nella scena hip hop romana con la canzone "In due per uno zero", pubblicata sulla compilation Nati per rappare. Negli anni cominciano ad acquisire una certa notorietà passando alla radio sulla stazione RTL 102.5 con la trasmissione Suite 102.5 in cui intrattengono il pubblico radiofonico.

Tra i brani più noti “Semplicemente”, canzone con cui nel 2005 conquistano il doppio disco di platino. Il successo arriva l'anno successivo con la partecipazione al Festival di Sanremo 2006 nella categoria Gruppi con la canzone "Svegliarsi la mattina" che si classifica seconda nella rispettiva categoria raggiungendo, inoltre, la finale della manifestazione. Il duo si esibisce insieme a Niccolò Fabi nella serata del venerdì, dedicata ai duetti. Il gruppo riesce a conquistare con il singolo contenente la traccia sanremese la vetta della classifica settimanale, aggiudicandosi tre dischi di platino.

