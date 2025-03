Chi non ha potuto fare a meno di amarlo nelle precedenti apparizioni in “Spider-Man: Into the Spiderverse” e “Spider-Man: Across the Spiderverse” sarà certamente felice di scoprire cosa ci riserverà “Spider-Noir”, la serie televisiva live-action prodotta da Sony e Amazon/MGM ispirata alla versione anni trenta dell’arrampicamuri newyorkese.

Con protagonista Nicholas Cage, che già ha prestato la propria voce per il supereroe nel primo film animato, lo show seguirà una direzione narrativa differente da quella intrapresa col Peter Parker originale, addentrandosi nell’epoca della Grande Depressione per svelare crimini e avversità ancora sconosciuti al grande pubblico.

Spider-Man Noir nasce dalla linea a fumetti del 2009 a tema “noir” della Marvel Comics, un filone alternativo dove le trame dei personaggi Marvel più caratteristici sono state ripensate in chiave hardbolied/crime noir. Sulle sue origini esistono alcune somiglianze e differenze con lo Spider-Man classico: anche il Peter Parker degli anni 30, ad esempio, è stato cresciuto da zia May e zio Ben, e anche in questo caso Peter perderà suo zio in modo drammatico.

Tuttavia, nell’universo di Spider-Noir zio Ben viene violentemente ucciso dal Goblin, come ritorsione per uno sciopero a danno delle sue aziende. Ciò spingerà Peter a scoprire la verità sulle dinamiche che hanno portato l’affezionato parente a morire. Altra differenza sostanziale è la tossicodipendenza di cui soffre lo zio: un aspetto che va ad allinearsi alle ricerche di Peter fino a quando non subirà il morso di un ragno dietro cui si cela un’entità divina, conferendogli i poteri sovrumani che tutti conosciamo.

Dalle prime informazioni rilasciate, sembra tuttavia che la casa di sviluppo si stia concedendo delle notevoli libertà creative: a quanto pare, Nicholas Cage avrà il nome di Ben Reilly al posto del tradizionale Peter Parker, e assumerà le vesti di un investigatore privato. Più fedele invece sembra essere il lavoro compiuto sul costume, che riprende quello conosciuto nel fumetto ispirato alla divisa da aviatore di zio Ben. I pochi dettagli al momento disponibili sulla trama sono stati resi noti dalla sinossi ufficiale: “Seguiamo Ben Reilly, un investigatore privato, mentre lotta contro la corruzione dilagante nella New York del 1933, e allo stesso tempo scopriamo il suo passato di supereroe. Reilly indaga sulla morte di Edward Addison, che lo porta a scoprire che il sindaco sta tramando qualcosa di nefasto che coinvolge il boss del crimine Silvermane e la femme fatale Yuri Watanabe”.

Tra gli attori cha affiancheranno Cage nello show troveremo Karen Rodriguez, Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li e Jack Huston. Da quanto emerso, Jun Li interpreterà il cattivo Wraith, mentre è probabile che Brendan Gleeson vestirà i panni di Silvermane. Sembra inoltre sia stata confermata la presenza di altri villain, tra cui l'Uomo Sabbia.

Tra le novità recenti c’è la conferma che Amazon punterà a mantenere un’estetica anni trenta per lo show, e in base alle ultime informazioni rilasciate dall’attore Lukas Haas potrebbe addirittura venir distribuito in due formati diversi: a colori e in bianco e nero. Questa scelta potrebbe non solo dare ulteriore apporto al valore artistico e narrativo del progetto, ma dettare un precedente che ispiri le produzioni ad ampliare l’offerta per il pubblico.

Parlando dell’impegno investito nel mantenere alta la qualità delle immagini in bianco e nero, Haas ha dichiarato in un’intervista esclusiva: “È stato un progetto incredibile. Tutte le persone coinvolte sono state fantastiche. Soprattutto Brendan Gleason, che interpreta il mio capo. È stato un vero e proprio noir d'epoca, un film noir autentico, il modo in cui l'hanno girato, come le ombre lunghe e diversi altri dettagli che gli hanno dato quella tipica atmosfera”.

E sulla sensazione di autenticità trasmessa dal risultato finale, ha aggiunto: “L'abbiamo girato in bianco e nero e a colori, ma quando l'abbiamo girato i monitor erano tutti in bianco e nero; quindi, si aveva questa sensazione e sembrava molto, molto autentico. Al punto che, quando andavo a guardare il monitor mi sembrava di guardare un vecchio filmato, ma in realtà era solo un monitor di quello che c'era sulla macchina da presa in quel momento. Hanno fatto un ottimo lavoro con i filtri e tutto il resto, facendolo sembrare un vero e proprio film in bianco e nero degli anni Trenta. Ma ovviamente anche la scrittura e Nic sono incredibili. È un progetto davvero divertente e non vedo l'ora di vedere come sarà il prodotto finito”.

Giovanni Scanu

