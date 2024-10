Il ritorno dell’amichevole arrampicamuri di quartiere sta facendo parecchio discutere fra le tante speculazioni che riguardano i futuri titoli dei Marvel Studios.

Senza dubbio, i ritardi dovuti allo sciopero di attori e sceneggiatori hanno stravolto i piani anche per le nuove avventure di Tom Holland nei panni dell’iconico supereroe, e se in principio il titolo avrebbe potuto esser già pronto per il prossimo anno, ad oggi “Spider-Man 4” si prepara a conquistare le sale entro luglio 2026, dopo il rinnovo delle programmazioni volute dall’azienda. Come ricostruito dagli ultimi sviluppi, il quarto episodio sulle avventure dell’Uomo Ragno avrebbe dovuto uscire in concomitanza con la serie televisiva “Daredevil: Born Again”, accogliendo nel film il diavolo rosso per unire i due supereroi in uno scontro epico contro il famigerato Kingpin.

I rimaneggiamenti sul progetto hanno infine riportato la trama fra le infinite strade del multiverso, e se le voci di corridoio dovessero trovare riscontro vedremo ancora una volta Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni degli Spider-Man alternativi, oltre alla comparsa del Venom interpretato da Tom Hardy. Stando invece a quanto affermato dall’insider Daniel Ritchman, le riprese dovrebbero cominciare a maggio del prossimo anno e terminare entro il mese di ottobre, consentendo ad Holland di partecipare anche al successivo “Avengers: Doomsday”. Da quanto emerso, il titolo andrà a collocarsi proprio tra i due crossover “Avengers: Doomsday” e “Avengers: Secret Wars”, confermando in questo modo la scelta della narrazione multidimensionale. Altra scoperta interessante è stata il tentativo di inserire Spider-Man in “Born Again”.

A quanto pare, Ritchman conferma che l’idea sarebbe saltata per volontà della Sony, motivata a far apparire Peter Parker solo nei film dei Vendicatori oltre ai progetti che lo vedono come protagonista. La consolazione, se non altro, è che Spider-Man verrà menzionato all’interno dello show, ma non prenderà parte in alcun modo agli eventi specifici. Con al momento solo la notizia ufficiale che vede Destin Daniel Cretton scelto per occuparsi della regia, dopo aver diretto “Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli”, ad aggiungere ulteriore pepe c’ha pensato lo scooper MyTimeToShineHello, affermando nel suo ultimo post sui social che Robert Downey Jr tornerà in “Spider-Man 4” nei panni dell’attesissimo Victor Von Doom: «Posso rivelare che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. avrà un ruolo in Spider-Man 4».

Lo stesso informatore ha fatto trapelare qualche dettaglio in più sui super cattivi che Spider-Man si troverà a fronteggiare stavolta. Pare infatti che Michael Keaton tornerà col suo Avvoltoio in una versione totalmente rinnovata. Nel frattempo, oltre ai casting per i nuovi compagni di classe di Peter, la Marvel ha confermato di voler affiancare alla Mary Jane di Zendaya un’altra protagonista femminile: stando ad alcune voci potrebbe trattarsi di Felicia Hardy meglio nota come Black Cat.

Proprio in una recente intervista, Michael Keaton ha espresso alcuni commenti sul suo ritorno nel cinecomic. Precisando di non essersi ancora accordato con gli studios, ma senza negare un suo coinvolgimento, l’attore ha voluto ricordare le piacevoli sensazioni nei panni del carismatico villain: «È un personaggio interessante quel tizio. In realtà, sono stato lì per un minuto nel secondo film... È stata un'esperienza davvero divertente, ma non ho parlato con nessuno di niente. Anche perché di solito cerco di non parlare con nessuno. Non mi piace proprio la gente». Che si tratti di un tentativo per mascherare i piani attualmente in corso? Solo il tempo saprà dirci di più.

