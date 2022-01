Sempre più preoccupati i fan di Celine Dion.

La cantante canadese ha annunciato che cancellerà il resto del “Courage world tour” negli Stati Uniti per problemi di salute.

“Speravo davvero di essere pronta, ma suppongo di dover solo essere più paziente e seguire il regime che i miei medici stanno prescrivendo”, ha scritto sui social, spiegando che dietro i suoi concerti c’è “molta organizzazione e preparazione”, quindi “dobbiamo prendere decisioni oggi che influenzeranno i piani di due mesi dopo”.

"Sarò così felice di tornare in piena salute – ha aggiunto - così come tutti noi riusciremo a superare questa pandemia, e non vedo l'ora di tornare di nuovo sul palco. Nel frattempo, sono davvero commossa da tutte le parole di incoraggiamento che mi avete inviato sui social media. Sento il vostro amore e supporto e significa il mondo per me”.

Dopo la pausa pandemica, la 53enne di “My heart will go on” e “The power of love” avrebbe dovuto riprendere il suo tour mondiale nel novembre 2021 con una serie di spettacoli a Las Vegas. Date cancellate a ottobre, dopo che aveva iniziato a "sentire spasmi muscolari gravi e persistenti", aveva spiegato all’epoca.

Sperava di continuare il tour a marzo, iniziando a Denver e viaggiando per due mesi in altre 15 città degli Stati Uniti e del Canada. Ma anche quelle date sono state cancellate perché "la sua guarigione ha richiesto più tempo di quanto sperasse". Confermata al momento la parte europea del tour a partire dal 25 maggio a Birmingham, in Inghilterra.

(Unioneonline/D)

