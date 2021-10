Dalla fiction alla realtà, il commissario Ricciardi fa i conti con un mistero.

C’è infatti un giallo che avvolge il personaggio protagonista dei romanzi nati dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni che si sono trasformati in una seguitissima fiction andata in onda nei mesi scorsi. Il trench indossato dall’attore che interpreta Luigi Alfredo Ricciardi – Lino Guanciale – è sparito dall’interno del Caffè Gambrinus a Napoli. Si tratta in realtà di una copia fedele donata dalla sartoria Canzanella e che era stata simbolicamente sistemata sull’appendiabiti a luglio nella sala Michele Sergio dello storico locale, quello dove il poliziotto solitamente sorseggia il suo caffè mentre conversa con altri ospiti di delitti, sospetti e ipotesi.

Qualcuno ha pensato a un errore, un po’ come quando si esce da un negozio e si afferra l’ombrello altrui, oppure di una causa di forza maggiore – come la necessità di indossare un capospalla magari per il fresco -, e chissà che l’indumento non torni al proprio posto. Al Gambrinus non sono nuovi a furtarelli, spariscono spesso tazzine e altri oggetti portati via dai turisti per ricordo.

