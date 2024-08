Tutto pronto per la prima edizione del Sorso Summer Festival, che si terrà sabato 24 agosto in via Siglienti a partire dalle ore 19. Protagonista della serata sarà Babaman, rapper e cantante dance-hall italiano noto per le liriche potenti e i ritmi coinvolgenti delle sue canzoni. Mr Baba non è altro che Massimo Corrado proveniente dall’hinterland milanese, uscito con la sua prima produzione nel 2000, tredici tracce raggruppate sotto il titolo “L’occhio”.

Ad oggi Babaman è uno dei pochi artisti Rastafariani di musica raggamuffin/reggae/hip hop in Italia. Ha inoltre collaborato con Bassi Maestro per il brano presente sullo Street Album di quest'ultimo,"V.E.L.M.",per il pezzo Reggae/Hip-Hop "To The Top".

Ad arricchire ulteriormente il programma saranno le esibizioni di Paolinho, King Textone, e Sista Namely & Isla Sound, artisti di spicco del panorama musicale isolano. L’evento, con ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione Centro Commerciale Naturale “I Love Sorso”, col patrocinio del Comune di Sorso.

