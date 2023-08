L’amministrazione comunale di Sorso ospita il comico Gianluca Fubelli, in arte “Scintilla”, uno dei protagonisti dello show televisivo Colorado.

Conduttore della trasmissione tv House of gag, il noto attore salirà sul palco della prima edizione di Sorso Cabaret Show, in programma domenica 20 agosto alle 21 in piazza Garibaldi.

Uno spettacolo gratuito con il comico romano 49enne, molto apprezzato dal pubblico, un personaggio che prima di entrare nel mondo della televisione ha lavorato per anni nel settore dell’odontoiatria e successivamente ha fatto l’animatore di villaggi turistici.

Le sue capacità attoriali di improvvisatore e intrattenitore hanno favorito la sua carriera televisiva e nei teatri italiani.

Si tratta del terzo appuntamento della manifestazione Sorso Cabaret Show organizzata dal Comune di Sorso che ha visto protagonista anche il comico Sergio Sgrilli e la rappresentazione della trasmissione televisiva “Tale quale show”. Eventi che hanno riscontrato un grande di pubblico e partecipazione nelle due serate precedenti.

© Riproduzione riservata