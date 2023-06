E chi meglio di Sofia Coppola poteva dirigere un corto sul pregiatissimo whisky Suntory? Fra quelli che ricordano la filmografia della cineasta non si potrà certo dimenticare il titolo divenuto un cult “Lost in Translation”, con la scena iconica in cui uno scomodo Bill Murray - facendo eco a se stesso interpretando il ruolo di un famoso attore - presta il corpo e la voce per lo spot nipponico, appunto, del suddetto whisky.

Ma al suo posto stavolta è Keanu Reeves - attore americano che ha conosciuto il successo con la trilogia di “Matrix” ed attraversa attualmente l’apice della fama con la serie “John Wick” - ad esser stato scelto dalla regista per celebrare i cento anni del gustoso distillato.

Per l’occasione, la Coppola è tornata a Tokyo dopo vent’anni, a seguito della sua ultima permanenza nella capitale avvenuta proprio per le riprese del suo lungometraggio. Ma indipendentemente dall’aver pensato ad un professionista di indiscutibile livello, ricordiamo che anche Reeves ha un legame tutto personale col liquore, essendo già stato protagonista di uno spot a tema negli anni ‘90.

Nel nuovo corto promozionale ammiriamo l’attore mentre trascorre una piacevole serata sorseggiando la bevanda, festeggiando ed intrattenendosi con gli amici. Ad impreziosire le scene che ripercorrono la storia del marchio è una cover del brano “Crimson and Clover” di Joan Jett and the Blackhearts.

Per questo suo nuovo coinvolgimento nella campagna pubblicitaria del brand l’attore ha dichiarato: «Poter avere una chance di lavorare con Sofia Coppola e con suo fratello Roman Coppola in una specie di corto commerciale e poi una docuserie è stato bello. Si è trattato di un'opportunità davvero speciale».

Reeves ha anche sottolineato di esser rimasto molto colpito dall’ampio e caloroso staff che si occupa di Suntory, visitando per l’occasione la distilleria ed entrando a contatto col team di artigiani, gli attori Kabuki e gli esperti in calligrafia. Nel merito di questi preziosi scambi ha poi affermato: «Ho potuto essere un outsider e trascorrere del tempo con le persone, e parlare della loro passione e della loro attività».

Rispetto ai prossimi progetti della star ci sono in lista il film di Jonah Hill “Outcome” - che racconterà le vicende di un attore hollywoodiano costretto a fare i conti coi demoni del passato a seguito di un ricatto - e “Good Fortune”, dell’attore e regista indiano Aziz Ansari. E per chi già non può fare a meno di una nuova avventura dell’irrefrenabile assassino John Wick, ecco che la casa di produzione Lionsgate ha annunciato ufficialmente l’arrivo del quinto capitolo della saga, oltre alle serie televisive e agli spin-off di cui abbiamo già avuto precedente notizia.

Forse un sorso di buon whisky potrebbe aiutarci ad ingannare l’attesa.

Giovanni Scanu

