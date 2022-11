Ha iniziato la carriera da miss per gioco un anno fa quando aveva 58 anni: Simonetta Pusceddu, originaria di Masainas ma da 18 anni residente nell'isola spagnola di Gran Canaria, da allora non si è più fermata.

"Ho vinto tanti titoli, partendo da Miss Tenerife a Miss Gran Canaria - racconta mentre si trova in taxi a Barcellona dove è stata protagonista di un servizio fotografico dopo nuove incredibili vittorie in terra spagnola - davvero mai avrei pensato che la vita mi avrebbe portato sulle passerelle". Resta con i piedi per terra e non molla il suo lavoro da personal trainer, ma Simonetta ha tutta l'intenzione di godersi questo periodo di grazia.

