È da parecchio tempo che circolano voci sul reboot della serie televisiva “Scrubs”. Le bizzarre disavventure dei medici specializzandi che a partire dai primi anni duemila hanno ridefinito il concetto di “comfort show” - ossia quel tipo di intrattenimento studiato ad hoc per educare e sensibilizzare su temi molto delicati attraverso i sorrisi e le risate - non smettono ancora oggi di far parlare di sé, tra sketch divenuti immortali e il ricordo di personaggi consegnati per sempre alla storia della serialità.

Anche dopo le otto stagioni principali e una nona stagione con un cast quasi del tutto rinnovato, i fan reclamano a gran voce un ritorno del franchise; e di un progetto tutto nuovo nella forma di un film, di una miniserie o perfino di un rifacimento completo, si è parlato spesso nel corso degli ultimi anni. Risalgono a giugno 2022 le dichiarazioni rilasciate dal creatore della serie Bill Lawrence e dal cast, durante il panel interamente dedicato alla serie per l’ATX TV Festival.

Donald Faison, interprete del personaggio di Chris Turk, ha affermato in quella circostanza che un revival o un progetto relativo a “Scrubs” sarebbero stati possibili: «Ecco... Tutti noi vorremmo dare vita a un reboot... Ma non potrà mai essere un'intera stagione. Meglio un film che possa tenerci impegnati per qualche mese. Con tutto quello che sta facendo, è difficile che Bill possa liberarsi per diversi mesi. Quando avrà tempo, lo faremo».

A seguire, Bill Lawrence ha commentato nel seguente modo: «Lo faremo perché le persone lo vogliono e perché a noi piace trascorrere il tempo insieme». Non sono mancati poi i ricordi nostalgici dell’attrice Judy Reyes, alias Carla Espinosa, sull’esperienza di lavoro vissuta insieme a Bill: «Una delle cose più belle di Bill è che sceglie ciò di cui scrivere a partire dalla vita reale. Bill e gli sceneggiatori ti danno quello che ti serve per essere un grande attore».

Lo scorso anno, le voci sulla realizzazione di un film o di una nuova serie si son fatte ancora più insistenti. Intervistato per conto di Variety, Lawrence ha addirittura definito il ritorno di “Scrubs” inevitabile: «Nel migliore dei modi, il cast dello show e gli sceneggiatori sono così bravi che stanno tutti lavorando, e la ragione principale per fare qualcosa del genere non è il lavoro, ma perché ci piace davvero stare assieme. Credo sia inevitabile che accada. Anche perché scherziamo sempre dicendo che la prima volta in cui non ci sentiremo per almeno sei mesi, faremo una reunion di Scrubs».

Ad alimentare le speranze hanno contribuito le ultime novità sui social. Una reunion a base di pizza tra gli attori Christa Miller, Zach Braff, John C. Gingey e Sarah Chalke ha fatto sperare che qualcosa di concreto stesse cominciando a muoversi per il reboot. E dai commenti rilasciati sul post uscito lo scorso aprile, in moltissimi sperano che il gruppo di inseparabili compagni possa tornare a vivere sul set lo stesso affetto che li tiene uniti nella vita reale. A pochi giorni fa risale invece l’ultima intervista di Bill Lawrence rilasciata a LADBible.

Da quanto emerso, i piani per “Scrubs” non sarebbero più orientati alla realizzazione di un lungometraggio, ma punterebbero alla realizzazione di una nuova serie televisiva: «Sono davvero sincero a riguardo. Lo faremo sicuramente, solo perché ci siamo divertiti tutti insieme. Sono aperto alla possibilità di farlo, e non voglio farlo come film, ma sono sicuramente aperto a fare un altro paio di anni di quello show. Sarebbe divertente non solo vedere dove sono finiti i personaggi che amavo, ma anche vedere com'è un giovane medico oggi». Quanto alle tempistiche, Lawrence ha fatto intendere che non si dovrà aspettare troppo: «Ne abbiamo parlato molto e credo che nei prossimi sei mesi capiremo cosa vogliamo fare».

