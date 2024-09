Due allievi del “Canepa” di Sassari riaprono la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Il 4 settembre alle 19 la sala Sassu ospita il concerto di Carlo Cesaraccio (oboe) e Julia Pusceddu (pianoforte).

Il programma prevede la Sonata per oboe e pianoforte di Paul Hindemith, i Preludi op. 3 n. 2 e op. 32 n. 8 e 10 per pianoforte solo di Sergej Rachmaninov, Poema per oboe e pianoforte di Marina Dranishnikova, Variazioni su un tema di Corelli op. 42 per pianoforte solo di Rachmaninov e Souvenir de Berlin op. 19 per oboe e pianoforte di Theodor Lalliet. L’ingresso è come sempre libero e gratuito.

Carlo Cesaraccio e Julia Pusceddu rappresenteranno inoltre il Conservatorio di Sassari il prossimo 13 settembre nella prestigiosa rassegna “Musica ai Musei” organizzata ai Musei Vaticani insieme al CIDIM – Comitato Italiano Nazionale Musica.

